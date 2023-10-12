Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

В столице утвердили Адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 октября, рассказал об утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024–2026 годы. Приоритетами ее реализации являются транспортная инфраструктура и социальные объекты.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, в ближайшие три года столичные власти намерены построить и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, школы и детские сады, поликлиники и больницы, ФОК.

Также планируется, что будут введены 35 км линий, 17 станций и одно электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Будет развернуто строительство Бирюлевской линии.

Помимо этого будут проложены и построены 265,5 км дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов. Будет закончено формирование Московского скоростного диаметра.

Также будет построено 6,5 млн кв. м жилья, в том числе по программе реновации.

Совместно с инвесторами будет закончено строительство 307 социальных объектов. Запланирована реконструкция дворца спорта "Лужники" и кинотеатра "Полярный", будет достроен Национальный космический центр.

Продолжится строительство объектов индустриального парка "Руднево" и других площадок ОЭЗ "Технополис Москва", развитие территории "Южный порт" и активная реализация проектов комплексного развития территорий нежилой застройки.

Ранее Собянин сообщал, что с 9 сентября на МЦД-4 совершено 6,3 млн поездок. Мэр напомнил, что диаметр длиной 86 километров стал самой протяженной линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный.

Также Собянин рассказал, что до конца 2024 года в Москве будут завершены основные работы по строительству первой очереди Троицкой ветки метро. На "Новаторской" станции будет находиться пересадка на соседнюю Большую кольцевую линию.

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