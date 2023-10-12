Лавров: главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной

Стороны конфликта должны отказаться от неизбирательного применения силы

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ выступают за дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, у стран Содружества Независимых Государств сформировалось единое мнение относительно нового витка напряженности между Палестиной и Израилем: стороны конфликта должны соблюдать гуманитарное право, избегать неизбирательного применения силы, в том числе, против мирного населения и не допускать каких-либо террористических акций.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

В ходе сегодняшнего саммита главы МИД стран СНГ, вероятно, согласуют общую позицию по поводу возобновления переговорного процесса между непосредственными участниками конфликта на Ближнем Востоке, уточнил министр.

Он также прокомментировал текущую ситуацию в Армении и причастность США и ЕС к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, российские дипломаты фиксируют попытки Запада продвинуть собственные интересы на территории бывшей советской республики с помощью неправительственных организаций.

"Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов Запада", - пояснил министр иностранных дел.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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