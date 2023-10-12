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ЦБ рассказал об ожиданиях от введения обязательной продажи валютной выручки

10:26
  • четверг
  • 12 октября 2023

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты и улучшить ситуацию с ликвидностью. Об этом в четверг, 12 октября, рассказали в пресс-службе Банка России.
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Регулятор напомнил, что основными факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика, направленная на снижение инфляции. Улучшение экспортной конъюнктуры в III квартале способствует повышению экспортной выручки.

При этом обязательная продажа валютной выручки экспортерами способна повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке, цитирует заявление ЦБ "Интерфакс".

Указ российского лидера о введении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров был обнародован вечером 11 октября, а уже утром 12 октября рубль стал укрепляться по отношению к иностранным валютам.

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара США составил 96,59 рубля (на 3,61 рубля ниже уровня предыдущего закрытия). Евро стоил 103 рубля, подешевев на 3,49 рубля.

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