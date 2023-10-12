Госсекретарь США Блинкен прилетел в Израиль

Самолет госсекретаря уже приземлился

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль.

Об этом утром 12 октября сообщили израильские СМИ, в частности, The Times of Israel. Самолет американского госсекретаря приземлился в аэропорту.

Блинкен перед поездкой в Израиль заявил, что США всегда будут поддерживать израильский народ.

"Мы будем поддерживать их завтра. Мы будем поддерживать их каждый день", - отметил дипломат.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Госсекретарь США заявил о необходимости остановить эскалацию палестино-израильского конфликта.

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