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ХАМАС вновь запустил ракеты по Тель-Авиву

10:44
  • четверг
  • 12 октября 2023

Ситуация остается крайне острой

Палестинское движение ХАМАС в четверг, 12 октября, объявило о новом запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа.
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Информация о жертвах и раненых, а также о материальном ущербе в результате этого ракетного удара пока не поступала, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что "ситуация на Ближнем Востоке — это часть англо-американской войны", в которой оставалось "только подписать соглашение о нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, а следующим был бы Иран, который мягко бы присоединился".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Вашингтон в последние несколько лет пытался подменить решение политических проблем на Ближнем Востоке материальными подачками и пренебрег созданными ранее механизмами урегулирования.

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