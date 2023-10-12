"Желтый" режим погодной опасности ввели в Москве из-за ветра

Его скорость может достигать 20 метров в секунду

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности действует в столичном регионе. Об этом в четверг, 12 октября, рассказали в Гидрометцентре России.

В Москве и Подмосковье до 21:00 четверга будет действовать предупреждение о потенциально опасной погоде в связи с ветром, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме того, предупреждение введено из-за дождя, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что атлантический циклон "Ральф" принесет в столицу потепление, дожди и низкое давление. Оно окажется на 11–13 единиц ниже нормы.

Октябрьская погода преподносит сюрпризы и жителям других российских регионов. В районе Анапы над Черным морем местные жители заметили внушительных размеров смерч. Метеорологи объясняют его появление резкой сменой температуры воздуха.

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