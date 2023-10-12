"Выбились из графика": на Украине признали проблемы контрнаступления ВСУ

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Наступательные действия ВСУ идут не по графику. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

"Мы из него выбились", - приводит РИА Новости ответ Буданова на вопрос журналиста о текущем состоянии украинского контрнаступления.

Он также добавил, что Украина не смогла завершить конфликт в этом году из-за структурных проблем как в Минобороны, так и в ВСУ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провал контрнаступления поставил военнослужащих ВСУ в затруднительное положение. По словам политика, наступательные действия приобрели затяжной характер из-за дефицита определенных видов оружия и боеприпасов.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в одном из интервью подчеркнул, что Вашингтон намеренно подталкивает украинского лидера к продолжению боевых действий, поскольку провал летнего этапа контрнаступления ВСУ ударил не только по имиджу, но и по авторитету действующего президента США Джо Байдена.

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