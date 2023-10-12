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Путин наградил президента Киргизии орденом Почета

11:07
  • четверг
  • 12 октября 2023

За вклад в укрепление отношений между Москвой и Бишкеком

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Награда присуждена за "укрепление стратегического партнерства и союзничества между странами" и "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве"

Как ожидается, в четверг, 12 октября, у лидеров России и Киргизии в Бишкеке пройдет встреча.

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