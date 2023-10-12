Израиль назвал условие снятия гуманитарной блокады с сектора Газа

В анклав не поставляется вода, энергия и топливо

Израиль не начнет поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа, пока палестинские радикалы не освободят всех израильских заложников. Об этом в четверг, 12 октября, заявил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.

Как подчеркнул политик, "ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет", пока все захваченные заложники не будут возвращены в свои дома.

Кац потребовал, чтобы никто не учил Израиль морали, отметив, что возможен только вариант "гуманитарное в обмен на гуманитарное", сообщает ТАСС.

Распоряжение израильских властей о тотальной блокаде сектора Газа было отдано 9 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что там "не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет отрезано".

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал, что полномасштабная блокада сектора Газа запрещена международным гуманитарным правом — это создает угрозу для жизни мирных жителей.

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