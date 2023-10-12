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ФСБ пресекла теракт в воинской части в Архангельске

11:36
  • четверг
  • 12 октября 2023

Россиянин пытался поджечь самодельной смесью военную технику

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекли попытку совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске. Об этом в четверг, 12 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что 18-летний гражданин России по заданию запрещенной в России террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части, сообщает ТАСС.

Ранее жителя Казани задержали за подготовку поджога парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и диверсию на базовой станции "Малые Дербышки".

Жителя Барнаула обвинили в покушении на госизмену и в теракте — он отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих. Свои действия мужчина снял на видео, которое направил кураторам, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов.

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