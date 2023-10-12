Новак заявил о глобальной диверсификации газовой отрасли России

Экспортные потоки будут перенаправлены в Азию

Одним из направлений глобальной диверсификации газовой отрасли России будет разворот экспортных потоков на азиатский рынок. Об этом в ходе интервью телеканалу "Россия-24" заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, власти России осознают, что в ближайшее время Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим потребителем энергетических ресурсов – не только нефтепродуктов, но и природного газа.

"Поэтому наш вектор развития - поставки в большей степени на Восток. У нас происходит глобальная диверсификация газовой отрасли в настоящий момент", - заявил Новак, чьи слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что дефицит природного газа в Европе – это следствие недальновидной политики отдельных стран ЕС в отношении Москвы. По его словам, таким образом Германия, Франция, Польша и другие ведущие экономики Евросоюза лишились надежного поставщика энергоносителей – России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономический потенциал Европы находится на нулевой отметке из-за отказа стран ЕС от поставок российского природного газа. По словам политика, отсутствие дешевых энергоносителей привело к тотальной стагнации промышленного сектора европейского континента.

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