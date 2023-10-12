Politico: США допускают возможность атак Ирана на американские войска

Вашингтон винит Тегеран в обострении на Ближнем Востоке

Американские политики не исключают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказали источники в Пентагоне.

По словам собеседников Politico, Вашингтон обеспокоен рисками атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, со стороны Ирана и его союзников.

В частности, Пентагон боится, что лояльные Ирану группировки в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке для нападения на американские или союзные силы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что "ситуация на Ближнем Востоке — это часть англо-американской войны", в которой оставалось "только подписать соглашение о нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, а следующим был бы Иран, который мягко бы присоединился".

Член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта потенциальный удар США по Ирану может привести к значительному снижению финансовой и военной поддержки Украины.

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