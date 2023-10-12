ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Politico: США допускают возможность атак Ирана на американские войска

12:14
  • четверг
  • 12 октября 2023

Вашингтон винит Тегеран в обострении на Ближнем Востоке

Американские политики не исключают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказали источники в Пентагоне.
Как развивается ситуация на Ближнем Востоке: новые данные

По словам собеседников Politico, Вашингтон обеспокоен рисками атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, со стороны Ирана и его союзников.

В частности, Пентагон боится, что лояльные Ирану группировки в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке для нападения на американские или союзные силы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что "ситуация на Ближнем Востоке — это часть англо-американской войны", в которой оставалось "только подписать соглашение о нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, а следующим был бы Иран, который мягко бы присоединился".

Член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта потенциальный удар США по Ирану может привести к значительному снижению финансовой и военной поддержки Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие армии Ирана
Военнослужащие армии Ирана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.