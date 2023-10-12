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Бочкарев рассказал о планах обучения специалистов в области строительства "цифровым" компетенциям

11:59
  • четверг
  • 12 октября 2023

Это одно из самых востребованных направлений

Строительные ВУЗы и ИТ-компании Москвы обучают специалистов в области строительства "цифровым" компетенциям.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. В перспективе планируется обучать порядка 1000 человек в год.

ГК "Аметист Групп" совместно с одним из ведущих строительных ВУЗов страны - МГСУ - активно обучают кадры. Также планируется запустить программу по цифровым закупкам для снабженцев, она стартует уже в 2023 году.

Переход к ведению исполнительной документации в электронном виде - одно из самых востребованных направлений цифровизации, заявил генеральный директор "Аметист Кэпитал" Андрей Тян.

"Специалисты должны уметь отслеживать этапы согласования и подписания проектной и рабочей документации, формировать, дорабатывать и подписывать исполнительную документацию в электронном виде", - отметил он.

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