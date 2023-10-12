Минэнерго Пакистана: российская нефть обеспечит 10% всех потребностей страны

В перспективе эта цифра может увеличиться до 30 процентов

Пакистан планирует закрыть порядка десяти процентов своей потребности в нефтепродуктах за счет поставок из России. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Российской экономической недели заявил глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али.

Традиционно Пакистан закупал топливо у стран Ближнего Востока, однако в июле текущего года страна впервые получила пробную поставку нефти из России, уточнил министр.

"В перспективе мы хотим покрывать десять процентов наших потребностей", - заявил Али, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что власти Пакистана планируют осуществлять расчеты за энергоносители из России не в долларах, а в национальных валютах стран-участниц БРИКС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна стоит на пороге глобальной диверсификации газовой отрасли. По его словам, одним из направлений этой трансформации будет разворот экспортных поток энергоносителей на Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что на данный момент топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. Как отметил президент, базовым приоритетом властей в энергетике является обеспечение внутреннего рынка.

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