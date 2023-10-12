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"Салам, аскер": Путин поприветствовал киргизских военных

12:29
  • четверг
  • 12 октября 2023

Жапаров встретил нашего президента

Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке.

Российский лидер находится с визитом в Киргизии. В государственной резиденции "Ала-Арча" его встретил президент страны Садыр Жапаров. На церемонии присутствовал почетный караул, передает РИА Новости.

Путин поприветствовал военных фразой "Салам, аскер" (приветствую армию – прим. ред.). Военные ему ответили: "Саламат, ура" (Приветствуем, ура – прим. ред.).

Как ожидается, сначала Путин и Жапаров проведут переговоры с участием делегаций, подпишут двусторонние документы. Затем лидеры выступят с заявлениями для прессы.

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