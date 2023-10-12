Страны пообещали Киеву "существенное пожертвование"

Министерство обороны Дании подтвердило, что Копенгаген и Прага планируют отправить украинской армии военную технику с чешских заводов и складов.

Как заявил глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен, "это существенное пожертвование техники, на которую на Украине большой спрос".

Вооруженным силам Украины будут отправлены не только современные чешские системы вооружения, но и техника, прошедшая ремонт после применения ВСУ в боях, сообщает ТАСС.

Дания не только поставляет вооружения и военную технику Киеву, но и готовит украинских военнослужащих. В августе страна начала обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

Крупнейшим донором киевского режима остаются Соединенные Штаты. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Вашингтон способен "легко и быстро" урегулировать украинский кризис прекращением отправки Киеву военной помощи.

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