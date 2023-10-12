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Израиль опроверг планы начать войну против Ирана

12:41
  • четверг
  • 12 октября 2023

США обвинили Тегеран в эскалации на Ближнем Востоке

Израиль не собирается начинать войну против Ирана. Такое заявление сделал в четверг, 12 сентября, израильский посол в России Александр Бен Цви.
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При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время Израиль не рассматривает возможность переговоров с ХАМАС о прекращении боевых действий, сообщает ТАСС.

Источник в Пентагоне отмечали, что американские политики не исключают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В частности, лояльные Ирану группировки в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке для нападения на американские или союзные силы.

При этом постоянный представитель Ирана при ООН подчеркивал, что решения, принимаемые палестинским движением ХАМАС являются полностью автономными и не имеют отношения к Тегерану.

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