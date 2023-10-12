Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полете

Они выставили код "Общая тревога"
Пять российский авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете над территорией России.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах. Самолеты выставили код ответчика "Общая тревога".
Речь идет о рейсах Череповец - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, Сабетта - Москва и Петрозаводск - Санкт-Петербург.
Отмечается, что ни один из самолетов не изменил ни курс полета, ни высоту. Все они направляются в аэропорты назначения.
Официального подтверждения информации пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"