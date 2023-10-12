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Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полете

12:47
  • четверг
  • 12 октября 2023

Они выставили код "Общая тревога"

Пять российский авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете над территорией России.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах. Самолеты выставили код ответчика "Общая тревога".

Речь идет о рейсах Череповец - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, Сабетта - Москва и Петрозаводск - Санкт-Петербург.

Отмечается, что ни один из самолетов не изменил ни курс полета, ни высоту. Все они направляются в аэропорты назначения.

Официального подтверждения информации пока нет.

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