Захарова назвала последствия прибытия на Ближний Восток авианосца США

Этот приведет к еще большей эскалации конфликта

Прибытие авианосца США в Средиземное море на фоне нового витка напряженности между Израилем и Палестиной приведет "к еще большей эскалации" в регионе. Об этом в ходе круглого стола "Россия – Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Да, это приведет только к еще большей эскалации", - приводит ТАСС ответ Захаровой на вопрос турецкого журналиста о том, к каким именно последствиям могут привести подобные действия США.

10 октября первый американский авианосец Gerald Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй. При этом в Центральном командовании ВС США подчеркнули, что ударная группа военных кораблей была передислоцирована в этот регион для предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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