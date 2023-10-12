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В ЦАХАЛ рассказали о подготовке наземной операции против ХАМАС

13:21
  • четверг
  • 12 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к наземной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в четверг,, 12 октября, рассказал представитель военных Даниэль Хагари.
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По словам Хагари, окончательное решение по началу такой операции пока не принято — "мы ждем, что поступит на этот счет от нашего политического руководства".

Представитель ЦАХАЛ также отметил, что возможная операция против сектора Газа может также вестись с моря, сообщает "Интерфакс".

Тем временем армия обороны Израиля нанесла серию новых массированных ударов по объектам ХАМАС. Поражены оперативные командные центры ХАМАС. В своей резиденции был ликвидирован один из главных командиров бригады "Рафах" – Мухаммед Абу Шамла.

При этом территория вокруг сектора Газа, вплоть до окрестностей Ашкелона, объявлена запретной зоной. Как заявили в ЦАХАЛ, вход в зону уголовно наказуем, кроме того, это серьезная угроза жизни и здоровью.

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