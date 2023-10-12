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Путин: Россия и КНДР продолжат наращивать двустороннее взаимодействие

12:58
  • четверг
  • 12 октября 2023

Политик поздравил Ким Чен Ына с 75-летием установления дипотношений

Лидеры России и Северной Кореи обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических связей между двумя странами.

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Ким Чен Ын отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна выдержали все испытания истории, последовательно продвигались по пути дружбы, солидарности и добрососедства и продолжают динамично развиваться.

Северокорейский лидер выразил убежденность в том, что сотрудничество Северной Кореи с Россией будет развиваться на новом высоком уровне, а "российский народ победит в борьбе с гегемонией империалистов".

Владимир Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил, что саммит на космодроме Восточный подтвердил активное развитие связей России и КНДР. Президент отметил, что договоренности Москвы и Пхеньяна будут способствовать безопасности в Северо-Восточной Азии, а страны продолжат наращивать двустороннее взаимодействие в интересах всего региона, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия, поэтому подробности Россия и КНДР не раскрывают.

При этом Владимир Путин предупреждал, что если Южная Корея будет оказывать помощь киевскому режиму, Россия поможет Северной Корее развивать ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий.

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