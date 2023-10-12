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В аварии на МКАД пострадали четыре человека

14:59
  • четверг
  • 12 октября 2023

Выяснение обстоятельств ДТП контролирует прокуратура

Четыре человека пострадали в результате страшной аварии на 29-м километре МКАД в четверг рано утром. Легковушка на полной скорости протаранила ограждение дорожных работ.

Появились кадры момента ДТП - на них видно, как в разные стороны разлетаются пластиковые боны, а через секунду машина влетает в бетонный блок и только после этого останавливается. За рулем находилась 22-летняя девушка и трое ее сверстников. С различными травмами их госпитализировали.

Автомобиль получил серьезные повреждения. От передней части почти ничего не осталось. Выяснение обстоятельств аварии контролирует прокуратура.

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