Собянин: развитие энергосистемы Москвы позволило снизить выбросы в окружающую среду в два раза за 10 лет

Энергомощности столицы в профиците

Газо-, электро-, тепло- и водоснабжение, цифровое управление, ЖКХ, комфортная среда. На стенде Москвы, представленном на площадке Российской энергетической недели, семь ключевых направлений развития комплекса городского хозяйства столицы и сотни компаний, обеспечивающих бесперебойную работу города. Сегодня во второй день форума их руководители и ключевые эксперты ресурсоснабжающих отраслей обсуждали перспективы развития инфраструктуры городов и инструменты, которые помогут сделать ее максимально эффективной.

"Конечно же, это очень хорошая площадка, чтобы рассказать о своих достижениях, о том, что мы сделали для столицы и москвичей за прошедший год, и рассказать о наших планах на будущий год. Но в то же время это возможность узнать обратную связь от жителей столицы, что им нравится, что бы они хотели увидеть и улучшить в городе", - сказал Михаил Коротков, руководитель департамента СМИ и спецпроектов АО "Объединенная энергетическая компания".

Как и для большинства других быстро развивающихся мегаполисов мира, таких как Сингапур, Дубай и других, модернизация энергетической составляющей играет первостепенную роль. И Москва, встав в один ряд с городами будущего, активно перенимает опыт и трансформирует его для себя с учетом собственных особенностей.

"За последние годы в Москве с точки зрения генерации произошли серьезные изменения: семь самых современных парогазовых установок сменили устаревшие котельные, реконструировано около 2500 тепловых сетей и 17000 электросетей. Изменены стандарты потребления тепла домами", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как результат - энергомощности столицы в профиците. Зимой здесь тепло и в домах, и в учреждениях и в общественном транспорте, на улицах светло в любое время суток. При этом за последние 10 лет выбросы CO2 снизились вдвое.

"Несмотря на рост на 40 процентов валового продукта Москвы, энергопотребление не выросло ни на процент. Тепло - 0, электроэнергия 0,4 процента, газ - минус 15 процентов, вода - минус 30 процентов. Поддержание и создание надежных транспортных систем с точки зрения доставки энергоресурсов, генерации и энергоэффективность потребителю - это вот тот рецепт, который сегодня дает отличный эффект", - продолжил Собянин.

Выравнять условия между городами даже в самых отделенных уголках страны - вот главная из задач российской энергетической повестки сегодня. И при наличии ресурсов поиск решений их доставки к потребителю остается лишь вопросом времени.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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