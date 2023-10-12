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Московские полицейские расследуют зверское убийство женщины

15:06
  • четверг
  • 12 октября 2023

Страшную находку на улице Фабрициуса сделала хозяйка комнаты

Московские полицейские разыскивают одного из собственника коммунальной квартиры, где накануне обнаружили убитую женщину.

Страшную находку на улице Фабрициуса сделала хозяйка второй комнаты. Она приехала проверить свое имущество, но попасть внутрь не смогла. Дверь вскрыли, и в ванной москвичка обнаружила истерзанное тело женщины. Убийство произошло около двух недель назад.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи разыскивают владельца другой комнаты, который как раз и жил в квартире. Сам он на связь не выходит.

"При осмотре места происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления- режущий инструмент. В настоящее время следователи столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами устанавливают местонахождение лица, причастного к совершению преступления. Расследование продолжается", - сообщили в СК.

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