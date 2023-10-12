В подмосковном Щелкове несколько пятиэтажек оказались на грани коммунальной катастрофы

Ржавые трубы, дырявые краны, холодные батареи, плесень

Ольга Горькова пытается найти место на стене, где нет грибка. Признается - с началом отопительного сезона это ежегодная проблема. Батареи в квартире холодные, а из подвала валит пар. Все дело в проржавевших коммуникациях старой пятиэтажки. Впрочем, на них можно посмотреть своими глазами - у входа в подвал не просто замка, даже двери нет.

Комаров здесь - как на таежном болоте. Все они то и дело залетают в квартиры. И насекомые это только полбеды, негодуют жильцы. Влажный и теплый подвал облюбовали брюхоногие моллюски. Проще говоря, обыкновенные слизни. Некоторых особей размером с ладонь соседи встречают даже у себя в квартирах. Но если в пятиэтажке по улице Космодемьянской воду откачали, а худые краны все-таки заменили, то вот в соседнем дворе, в доме номер 4 на Сиреневой, ситуация катастрофическая. Горячая вода бьет из всех щелей. И все эти испарения оседают внутри помещений.

Такая ситуация, говорят местные жители, чуть ли не в каждой пятиэтажке в этом районе Щелково. Трубы давно проржавели, краны лопнули, но вот уже который год по весне их никто не меняет. Ответветственная за техническое состояние коммуникаций всех этих домов - а их тут 83 - одна и та же организация "Паритет". Однако поговорить с представителями управляющей компании журналистам не удалось. В середине дня на рабочем месте никого из руководителей нет, а штатный техник-смотритель якобы никаких пояснений дать не может.

По закону капитальный ремонт должен проводиться каждые 25 лет. Но местные жители утверждают, что в их пятиэтажках трубы не менялись никогда, а некоторым домам уже больше полувека. В свою очередь, в администрации заявляют, что действия управляющих компаний в городе строго контролируют и тем, кто свои обязательства не исполняет, выписывают предписания, а жалобы направляют в надзорные органы.

"В случае выявления каких-либо нарушений реагируем, отправляем туда сотрудников, которые сразу фиксируют данное нарушение, направляют в рамках полномочий претензию в управляющую организацию от собственников многоквартирного дома, а также в адрес Госжилинспекции для принятия мер административного характера данной управляющей организации", - сообщил Аркадий Собенников, заместитель главы администрации г.о. Щелково по вопросам ЖКХ.

Тем не менее в домах по улице Космодемьянской, Комсомольской, Сиреневой и многим другим то и дело проблемы с отоплением и горячей водой. Бесперебойно тут приходят только квитанции о коммунальных платежах. Средняя стоимость услуг за ЖКХ в Щелкове - порядка восьми-девяти тысяч рублей. И если прорыв трубы управляющая компания вполне допускает, то вот разрыв кассовый позволить себе уже не может.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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