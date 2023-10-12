В Москве открылась выставка неизвестных художников

Анонимные работы нередко остаются без внимания у обычного зрителя

В Музее русского импрессионизма сложно передвигаться - так много зрителей! И это при том, что под большинством картин написано - НХ, неизвестный художник. Как оказалось, это не столько белое пятно в истории искусства, сколько увлекательное путешествие в мир загадок, детективных историй и удивительных открытий.

"Эти слова вынесены в заголовок выставки. Автор неизвестен. Смотрим только на живопись - учимся воспринимать живопись в ее чистоте", - говорит Юлия Петрова. директор Музея русского импрессионизма.

Работы для ума на выставке - хоть отбавляй. Кому больше века назад позировала эта прекрасная незнакомка? Что за смельчак долгие годы выдавал работу Денисова за полотно Рериха? Кто написал в 1910-м первоклассный натюрморт, за который сейчас будет биться любой музей? И, наконец, как можно так по-разному работать с пространством?

"Мы поделили произведения по основным художественным категориям. Экскурсоводы будут рассказывать деликатно, без каких-либо сложных теоретических трактатов о свете, о цвете. О том, как важна композиция для произведения искусства", - объяснила Анастасия Винокурова, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

Фраза "Я художник, я так вижу" здесь обретает практическое воплощение. Любой желающий может создать свой пейзаж с помощью цвета и света. Почувствовать себя кубистом, взяв в руки... кубики. Пыл особо амбициозных моментально остудят великолепные, недавно атрибутированные работы Кандинского, Фалька, Соколова, Клюна и Милиоти.

Этот тот редкий случай, когда большинство полотен публика увидит впервые. В экспозиции участвуют шесть частных и три десятка государственных собраний, включая Третьяковку и Эрмитаж. Кураторы, сами того не подозревая, создали собственный шедевр. Лишив зрителей привычных подсказок, оставили их наедине с личными эмоциями. Заставив на вопрос "Чьи картины показывают?" впервые честно ответить: "Не знаю". Но каждая из них - незабываема.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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