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В Московском зоопарке поселились два аиста марабу

15:25
  • четверг
  • 12 октября 2023

Африканские птицы прекрасно освоились в мегаполисе

Офелия и Эйнштейн - в Москве! Два аиста марабу приехали из Краснодара и теперь живут в столичном зоопарке.

Африканские птицы прекрасно освоились в мегаполисе. Нрав у них веселый, что видно сразу: едва самка Офелия забирается на пенек, самец Эйнштейн тут же норовит ее оттуда столкнуть. Но не агрессивно - по-дружески. И если сотрудники вдруг забыли свои инструменты, пеернатая парочка мгновенно растаскивает их по углам.

А вот кормить очаровательных марабу с руки опасно: ключ у аистов очень острый и мощный.

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Аист марабу
Аист марабу
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