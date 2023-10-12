Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries из-за введенной комиссии

Интернет-магазин ввел для покупателей дополнительные 3%

Генпрокуратура России вызвала представителей маркетплейса Wildberries и банков, чтобы получить разъяснения по поводу 3% комиссии за оплату с карт Visa и MasterCard.

Совещание пройдет в четверг, 12 октября, сообщил источник telegram-канала Mash.

Ранее стало известно, что интернет-магазин Wildberries с 9 октября начал взимать с клиентов комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard.

В маркетплейсе объяснили, что сейчас магазин не может напрямую обрабатывать операции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. 3% комиссия – это "вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа", отметил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

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