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Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries из-за введенной комиссии

13:23
  • четверг
  • 12 октября 2023

Интернет-магазин ввел для покупателей дополнительные 3%

Генпрокуратура России вызвала представителей маркетплейса Wildberries и банков, чтобы получить разъяснения по поводу 3% комиссии за оплату с карт Visa и MasterCard.

Совещание пройдет в четверг, 12 октября, сообщил источник telegram-канала Mash.

Ранее стало известно, что интернет-магазин Wildberries с 9 октября начал взимать с клиентов комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки при оплате картами Visa и Mastercard.

В маркетплейсе объяснили, что сейчас магазин не может напрямую обрабатывать операции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. 3% комиссия – это "вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа", отметил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

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