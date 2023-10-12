CNN: Пентагон обеспокоен возможной нехваткой боеприпасов для Украины и Израиля

ОПК США, вероятно, будет истощен

Оборонно-промышленный комплекс США, вероятно, будет полностью истощен из поддержки сразу двух вооруженных конфликтов – на Украине и в Израиле, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник из Пентагона.

По данным телеканала, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной всерьез обеспокоил военных чиновников из Пентагона, поскольку теперь Вашингтон будет финансировать не только Киев, но и Иерусалим.

ВСУ и ЦАХАЛ требуют от США разные типы вооружений: Украина запросила огромное количество артиллерийских снарядов, в свою очередь Израиль – высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики, уточнил собеседник СNN.

Как отметили в эфире телеканала, если Израиль все-таки решится на проведение наземной операции в секторе Газа, то в ЦАХАЛ появится высокий запрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, в то время как запасы США истощились после 18 месяцев поддержки украинской армии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что последний транш военной помощи ВСУ истощил ресурсы администрации действующего президента США Джо Байдена. По словам чиновника, эскалация палестино-израильского конфликта может привести к значительному сокращению поддержки Украины.

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