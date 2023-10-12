ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNN: Пентагон обеспокоен возможной нехваткой боеприпасов для Украины и Израиля

13:45
  • четверг
  • 12 октября 2023

ОПК США, вероятно, будет истощен

Оборонно-промышленный комплекс США, вероятно, будет полностью истощен из поддержки сразу двух вооруженных конфликтов – на Украине и в Израиле, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник из Пентагона.

Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле
Белый дом: у США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

По данным телеканала, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной всерьез обеспокоил военных чиновников из Пентагона, поскольку теперь Вашингтон будет финансировать не только Киев, но и Иерусалим.

ВСУ и ЦАХАЛ требуют от США разные типы вооружений: Украина запросила огромное количество артиллерийских снарядов, в свою очередь Израиль – высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики, уточнил собеседник СNN.

Как отметили в эфире телеканала, если Израиль все-таки решится на проведение наземной операции в секторе Газа, то в ЦАХАЛ появится высокий запрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, в то время как запасы США истощились после 18 месяцев поддержки украинской армии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что последний транш военной помощи ВСУ истощил ресурсы администрации действующего президента США Джо Байдена. По словам чиновника, эскалация палестино-израильского конфликта может привести к значительному сокращению поддержки Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Поставка вооружения Украине
Поставка вооружения Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.