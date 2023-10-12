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Россия и Киргизия договорились расширить расчеты в национальных валютах

13:45
  • четверг
  • 12 октября 2023

Страны наращивают сотрудничество

Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла уже 83%. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал российский президент Владимир Путин.

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Президент Киргизии Садыр Жапаров, в свою очередь, отметил, что имеющийся объем товарооборота с Россией уже не отвечает интересам двух стран — его необходимо наращивать.

По словам Жапарова, государства договорились добиться увеличения показателя до 5 млрд долларов в стоимостном выражении, сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление российского лидера Владимира Путина о том, что за 2022 год товарооборот между Россией и Киргизией вырос более чем на треть. При этом в большинстве субъектов нашей страны реализуют различные программы двустороннего сотрудничества, опираясь на поддержку правительств России и Киргизии.

Также Москва и Бишкек укрепляют сотрудничество в оборонной сфере. Парламент Киргизии одобрил соглашение о создании с Россией объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

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