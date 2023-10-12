Путин подтвердил льготные поставки топлива Киргизии

Уровень поставок сохранят на уровне 2022 года

Поставки топлива из России в Киргизию осуществляются на льготных условиях. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал российский президент Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что такие поставки осуществляются без взимания вывозной таможенной пошлины, что оказывает прямой эффект и на экономику Киргизии, и на экономических операторов.

В 2023 году объем поставок топлива из России в Киргизию планируется на том же уровне, что и в 2022 году, когда было экспортировано около 1,2 млн тонн, цитирует Путина РИА Новости.

Энергетические ресурсы получает из России и Пакистан — с июля в страну поставляется российская нефть. Пакистанский министр энергетики Мухаммад Али рассказал, что Исламабад планирует закрыть порядка 10% своей потребности в нефтепродуктах за счет поставок из России.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что в приоритете должны быть поставки топлива именно российским потребителям, а правительство должно предпринимать превентивные действия для недопущения кризиса на внутреннем топливном рынке.

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