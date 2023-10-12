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Госдума подготовила проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

14:23
  • четверг
  • 12 октября 2023

Слушания пройдут 17 октября

Госдума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 17 октября. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Уточняется, что законопроект был подготовлен комитетом Госдумы по поручению Володина.

"Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", - сообщил Володин, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ Вашингтона от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Москву предпринять решительные шаги для восстановления глобального паритета. По словам дипломата, американские власти на протяжении почти 25 лет "нагло лгали" всему мировому сообществу о скорой ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, однако этого так и не произошло.

При этом российский лидер Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине России есть две причины применения ядерного оружия: это ответ на запуск ядерных ракет по территории России и угроза существованию российского государства с применением даже обычного оружия.

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