Страны согласовали создание объединенной системы

Российско-киргизское соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны имеет особое значение. Об этом в четверг, 12 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что речь идет о совместной системе — это "большое достижение для России и Кыргызстана", поскольку "такие совместные элементы очень важны", сообщает ТАСС.

11 октября киргизский парламент одобрил соглашение о создании с Россией объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Рядом с российской авиабазой в Канте на период действия соглашения будет выделен дополнительный земельный участок площадью 5 гектаров.

При этом западные СМИ писали, что Соединенные Штаты планируют ввести против Киргизии рестрикции за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию.

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