ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: Зеленскому придется отчитаться перед Западом за огромные средства

14:45
  • четверг
  • 12 октября 2023

Западные доноры продолжают спонсировать киевский режим

Президент Украины Владимиру Зеленскому придется ответить Западу, куда расходуются огромные средства, выделяемые Киеву. Такое заявление сделал в четверг, 12 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
США выделят Украине новый пакет помощи

По словам спикера Кремля, "достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США", у налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании выделяемых на Украину средств, и Зеленскому придется на них отвечать.

При этом очевидна "определенная усталость и от господина Зеленского лично, и от украинской проблематики в странах Западной Европы, в Соединенных Штатах", цитирует Пескова ТАСС.

Между тем появились сообщения, что оборонно-промышленный комплекс США может дойти до полного истощения из поддержки сразу двух вооруженных конфликтов – на Украине и в Израиле. ВСУ и ЦАХАЛ требуют от Вашингтона разные типы вооружений в большом количестве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро прекратить конфликт на Украине, если прекратят накачивать киевский режим вооружениями и военной техникой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский и Ллойд Остин
Владимир Зеленский и Ллойд Остин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.