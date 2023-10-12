Западные доноры продолжают спонсировать киевский режим

Президент Украины Владимиру Зеленскому придется ответить Западу, куда расходуются огромные средства, выделяемые Киеву. Такое заявление сделал в четверг, 12 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, "достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США", у налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании выделяемых на Украину средств, и Зеленскому придется на них отвечать.

При этом очевидна "определенная усталость и от господина Зеленского лично, и от украинской проблематики в странах Западной Европы, в Соединенных Штатах", цитирует Пескова ТАСС.

Между тем появились сообщения, что оборонно-промышленный комплекс США может дойти до полного истощения из поддержки сразу двух вооруженных конфликтов – на Украине и в Израиле. ВСУ и ЦАХАЛ требуют от Вашингтона разные типы вооружений в большом количестве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро прекратить конфликт на Украине, если прекратят накачивать киевский режим вооружениями и военной техникой.

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