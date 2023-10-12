ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин принял участие в церемонии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии

14:45
  • четверг
  • 12 октября 2023

Президент России поздравил военнослужащих

Владимир Путин и Садыр Жапаров в четверг участвуют в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии. Она находится в городе Кант.

Президент России поздравил военнослужащих, отметив, что они успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи. 

Путин: "Российская авиабаза была создана в Киргизии после обращения киргизского руководства в сложный период, когда республика подверглась нападению международных террористов с территории Афганистана. Размещение нашего военного контингента стало одним из решающих факторов в противодействии и в противоборстве с этой угрозой, исходящей из-за рубежа. С тех пор в течение 20 лет авиабаза играла и продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью. Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии
Владимир Путин на церемонии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.