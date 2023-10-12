Путин принял участие в церемонии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии

Президент России поздравил военнослужащих

Владимир Путин и Садыр Жапаров в четверг участвуют в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии. Она находится в городе Кант.

Президент России поздравил военнослужащих, отметив, что они успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи.

Путин: "Российская авиабаза была создана в Киргизии после обращения киргизского руководства в сложный период, когда республика подверглась нападению международных террористов с территории Афганистана. Размещение нашего военного контингента стало одним из решающих факторов в противодействии и в противоборстве с этой угрозой, исходящей из-за рубежа. С тех пор в течение 20 лет авиабаза играла и продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью. Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих".

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