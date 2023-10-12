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ВС России уничтожили ангар с десантными катерами ВСУ

14:56
  • четверг
  • 12 октября 2023

Противник использовал их для вылазок

Российская армия поразила ангар с десантными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в Минобороны, противник использовал катера для вылазок против Вооруженных сил России. Ангар располагался в Николаевской области.

Также в районе города Измаил Одесской области наша армия уничтожила склад военной техники ВСУ.

Всего за сутки ВС России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

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