Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта

Это признание безысходности

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта в зоне СВО следует трактовать как признание безысходности. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я думаю, как признание безысходности", - приводит РИА Новости ответ Лаврова на вопрос журналиста о том, как именно стоит трактовать слова украинского лидера о завершающей стадии конфликта между Москвой и Киевом.

Он также добавил, что российская сторона не может запретить руководству Украины давать какие-либо комментарии относительно текущей ситуации в зоне военной спецоперации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинский конфликт находится на последней стадии. По словам политика, именно завершающий этап противостояния между Москвой и Киевом, пожалуй, окажется самым сложным не только для украинского народа, но и для всей мировой общественности.

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