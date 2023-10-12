Нарышкин обвинил США в сливе данных о российских военных джихадистам

Вашингтон пытается дестабилизировать обстановку в Сирии

Соединенные Штаты передают джихадистам данные о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии. Такое заявление сделал в четверг, 12 октября, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Руководитель СВР подчеркнул, что Соединенными Штатами ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения — "кому война, а кому мать родна". Политик напомнил, что "мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине".

При этом в Сирии так называемая международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, продолжает нарушать требования поведения в воздушном пространстве. В частности, четыре истребителя F-16 "проамериканской коалиции" вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум гражданским объектам в провинции Хомс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"