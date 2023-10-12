В России расширен перечень ПО для обязательной предустановки

Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин

В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, включено еще одно приложение. Об этом в четверг, 12 октября, рассказали в пресс-службе правительства России.

Речь идет о приложении для проверки подлинности товаров "Честный знак". Оно помогает удостовериться в легальности приобретаемого товара и узнать, где, когда и кем он произведен, а также получить информацию о его весе или объеме.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки программного обеспечения принято для удобства пользователей, список будет пополняться в дальнейшем, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение ФСБ о выявлении в работе смартфонов Apple аномалии, характерные для работы вредоносного программного обеспечения. Он подчеркнул, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать айфоны в служебных целях, поскольку "такая практика неприемлема".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"