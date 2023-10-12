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Нетаньяху: контактирующие с ХАМАС страны должны облагаться санкциями

15:38
  • четверг
  • 12 октября 2023

Эта группировка будет уничтожена

Отношение мирового сообщества к палестинскому движению ХАМАС должно быть таким же непримиримым, как и к ИГИЛ*. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.  

Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

Представители движения ХАМАС должны быть не только приравнены к ИГИЛ*, но и изгнаны из сообщества наций, подчеркнул глава правительства.

"Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, и те, кто делает это, должен подвергнуться санкциям", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит ТАСС.  

Он также добавил, что Израиль и его стратегические союзники будут прикладывать все усилия для уничтожения этой группировки.

"ХАМАС - это ИГ*. И точно так же, как было сокрушено ИГ*, будет сокрушено и ХАМАС", - заключил политик.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

*террористическая группировка, запрещена в России

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