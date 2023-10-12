Глава СВР обвинил Запад в подрывной работе в Африке

Акции направлены против дружественных России стран

Дружественные России африканские страны стали объектом подрывной работы западных спецслужб. Убийство китайских граждан в Центральноафриканской республике – лишь один из эпизодов этой деятельности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава СВР напомнил о нападении на золотодобывающую шахту возле города Чимболо в ЦАР 20 марта. По некоторым данным, его совершила вооруженная организация "Коалиция патриотов за перемены", террористы убили работавших там девятерых граждан Китая.

Запад поспешил обвинить в этом преступлении Россию, передает РИА Новости. Притом, что "странным образом" инцидент совпал с визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, отметил Нарышкин на заседании совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Баку.

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