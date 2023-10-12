Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получают только США

Акции американских гигантов в сфере ВПК растут

Крепкое долгое рукопожатие госсекретаря США с премьером Израиля. Вашингтон в этом конфликте выбрал свою сторону.

"Я прибыл сюда не только как госсекретарь США, но и как этнический еврей. Мой дед Борис Блинкин бежал из России. Мой отчим сумел выжить в концентрационном лагере - в Освенциме. Именно поэтому я так близко к сердцу воспринимаю всё, что сейчас происходит в Израиле. И я заявляю: как долго будет существовать Америка - мы всегда будем на стороне Израиля", - заявил Энтони Блинкен.

Поэтому на помощь Израилю Вашингтон готов бросить все силы. Первая партия вооружений для "Железного купола" уже поставлена. Остальные - пока в пути. Другие страны Блинкен призывает не вмешиваться - США необходимо полное доминирование в регионе. По словам госсекретаря, Белый дом, впрочем, разграничивает между собой палестинский народ и группировку ХАМАС, к которому официальные власти Израиля непримиримы. Сравнивая их с другой запрещённой организацией в нашей стране.

"ХАМАС - это ИГ (запрещенная в России организация). И как был повержен ИГ - должен быть повержен и ХАМАС. К ним надо относиться одинаково", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Представители Еврокомиссии призывают израильских политиков соблюдать международное право. При этом осуждать полную блокаду палестинского анклава и прекращение поставок воды, электричества и топлива в Брюсселе - как там выразились - не могут. Нет предложений от коллективного Запада и поставить точку в кровопролитном конфликте.

"Долгие десятилетия принятое решение ООН о создании Палестинского государства саботируется, прежде всего, Соединёнными Штатами, которые хотят монополизировать и узурпировать посреднические усилия", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Вместо разговоров о мире коллективный Запад продолжает искать виноватых. Канцлер Германии, выступая в бундестаге, указал пальцем на Иран.

"Хотя у нас нет ощутимых доказательств того, что Иран оказал конкретную и оперативную поддержку этому трусливому нападению ХАМАС, всем нам ясно, что без иранской поддержки в течение последних нескольких лет ХАМАС не был бы способен на эти беспрецедентные нападения на территорию Израиля. Руководство Тегерана беззастенчиво демонстрирует свои истинные цвета", - заявил Олаф Шольц.

С тезисами канцлера ФРГ готовы поспорить журналисты New York Times. Пообщавшись со своими источниками в разведке, сотрудники издания пришли к выводу: атака ХАМАС руководство Тегерана удивила. Новым витком эскалации напряжённости и насилия на Ближнем Востоке обеспокоены и в Китае. Эксперты газеты Global Times уверены: единственный выгодополучатель этого конфликта - Соединённые Штаты и их военно-промышленный комплекс. Акции пятёрки американских гигантов в сфере ВПК уже рванули вверх.

Израильские СМИ сообщают: США готовы и сами вступить в войну на Ближнем Востоке, если еврейское государство подвергнется атаке со стороны ливанской группировки "Хезболла".

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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