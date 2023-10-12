В Алтайском крае мальчик спас двух тонувших малышей

Девятилетнего Егора наградили

В алтайском селе с ласковым названием Черёмушкино живет свой доморощенный супергерой. Правда, о том, что это самый застенчивый и стеснительный из всех местных мальчишек - Егор, никто не подозревал. Даже родители.

В тот день Егор, как обычно, гулял после школы с друзьями. Услышал крики со стороны реки. Оказалось, тонут приехавшие сюда погостить брат с сестрой. Мальчику - всего четыре, его сестре - пять. Егор бросился к ледяной воде сломя голову.

Девятилетний Егор всё рассчитал, как взрослый спасатель. А потом побежал спасать её младшего брата. Опытный пловец, Егор моментально рассчитал, как именно победить течение и глубину. В это время на крики детей уже бежали взрослые.

Лишь узнав от соседей подробности, мама поняла, как сильно рисковал её вечно тихий Егорушка. Привыкнуть бы этому маленькому мужчине еще к повышенному вниманию! Егора благодарят родители спасенных детей, соседи, учителя, представители районных властей и МЧС.

В Черёмушкино вопрос решили кардинально: вручили скромному Егору первый в его жизни новый велосипед. Так их родной сельский супергерой будет помогать еще быстрее.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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