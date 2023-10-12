Британских солдат отправили оборонять Израиль

Информацию подтвердило израильское посольство в Великобритании

По меньшей мере 100 британских резервистов и действующих военнослужащих отправились в Израиль для службы в Армии обороны Израиля. Об этом в четверг, 12 октября, рассказали в израильском посольстве в Великобритании.

Там отметили, что британские военные отправлены "служить в Армии обороны Израиля", сообщает телеканал Sky News.

Ранее источники заявили, что в США не исключают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В частности, лояльные Ирану группировки в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке.

При этом спикер МИД России Мария Захарова предупредила, что прибытие авианосца США в Средиземное море на фоне нового витка напряженности между Израилем и Палестиной приведет лишь к дополнительной эскалации конфликта.

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