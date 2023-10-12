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Греф спрогнозировал стабилизацию курса рубля

16:09
  • четверг
  • 12 октября 2023

Инвестиционный климат в России не изменился

Специалисты Сбербанка ожидают постепенную стабилизацию курса национальной валюты и его укрепление по отношению к доллару. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Российской экономической недели заявил глава денежно-кредитной организации Герман Греф.

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"Мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар", - заявил Греф, чьи слова приводит ТАСС.

Если параметры экспортных товаров России останутся прежними, то в ближайшее время курс национальной валюты, вероятно, укрепится по отношению к доллару, указал экономист.

Он также добавил, что решение правительства России об обязательной продаже валюты отечественными экспортерами не повлияет на инвестиционный климат в России.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что предпринимаемые Банком России меры для стабилизации курса национальной валюты недостаточно эффективны. По его словам, повышение процентной ставки не привело к стабилизации курса рубля, поскольку на данный момент арбитраж на фондовом рынке "слишком высок".

При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевые факторы, оказывающие влияние на курс рубля, управляемы. Как отметил политик, на сегодняшний день непреодолимых сложностей в стабилизации курса национальной валюты нет. 

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