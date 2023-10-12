Президент Киргизии ратифицировал соглашение о единой ПВО с Россией

Бишкек предоставит пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте

Соглашение о создании единой системы противовоздушной обороны России и Киргизии ратифицировано в Бишкеке. Президент Киргизии подписал договор во время визита в киргизскую столицу российского лидера Владимира Путина.

Дне ранее документ в трех чтениях одобрил киргизский парламент. В соответствии с договором, Москва и Бишкек создают объединенную региональную систему ПВО. Это составная часть объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ. Бишкек по соглашению предоставляет участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте, передает РИА Новости.

Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года, Владимир Путин его ратифицировал 29 мая 2023-го. Киргизский лидер подписал закон со своей стороны во время визита Путина в Бишкек - президенты приняли участие в мероприятиях к 20-летию авиабазы "Кант".

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