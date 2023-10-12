Путина угостили шурпой и сибасом

Обедали лидеры в резиденции президента Киргизии

Президента России Владимира Путина пригласили на трапезу в резиденцию президента Киргизии Садыра Жапарова. Российский лидер прибыл в Бишкек с официальным визитом.

Меню обеда президентов раскрыли журналисты кремлевского пула. Лидерам России и Киргизии предложили начать трапезу с салатов: на выбор – из помидоров, с тунцом и авокадо или баклажанов.

В списке основных блюд - традиционный азиатский суп шурпа из баранины, мини-самса с мясом и сибас в сливочном соусе с овощами. На десерт предлагается мусс из фундука с халвой, следует из опубликованного в Telegram-канале пула меню.

Путин прибыл с официальным визитом в Бишкек 12 октября. Президент России наградил киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений между государствами. Лидеры приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"