ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путина угостили шурпой и сибасом

16:22
  • четверг
  • 12 октября 2023

Обедали лидеры в резиденции президента Киргизии

Президента России Владимира Путина пригласили на трапезу в резиденцию президента Киргизии Садыра Жапарова. Российский лидер прибыл в Бишкек с официальным визитом.

Путин принял участие в церемонии в честь 20-летия российской авиабазы в Киргизии
Путин подтвердил льготные поставки топлива Киргизии

Меню обеда президентов раскрыли журналисты кремлевского пула. Лидерам России и Киргизии предложили начать трапезу с салатов: на выбор – из помидоров, с тунцом и авокадо или баклажанов.

В списке основных блюд - традиционный азиатский суп шурпа из баранины, мини-самса с мясом и сибас в сливочном соусе с овощами. На десерт предлагается мусс из фундука с халвой, следует из опубликованного в Telegram-канале пула меню.

Путин прибыл с официальным визитом в Бишкек 12 октября. Президент России наградил киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений между государствами. Лидеры приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-летию авиабазы "Кант".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.