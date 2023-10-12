В США объяснили отчаянием появление Зеленского на министерском саммите НАТО

Он опасается, что ближневосточный кризис повлияет на уровень поддержки Киева

Владимир Зеленский в отчаянии. Именно этим объясняется неожиданное появление президента Украины на саммите глав министерств обороны стран НАТО, считает издание Politico.

Авторы статьи отмечают, что сейчас Киев отчаянно пытается нарастить поставки западного оружия и боеприпасов. Украина столкнулась с наступлением России на востоке и перспективой широкомасштабных атак зимой – и боится лишиться западной поддержки в этих условиях.

Западные лидеры обратили внимание на такое поведение Зеленского. Глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал украинскому лидеру, что ближневосточный кризис не повлияет на уровень поддержки Киева. В то же время, указывают авторы, новый виток противостояния Израиля со своими соседями все больше заботит страны НАТО.

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