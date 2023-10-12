Путин встретился с Алиевым в Киргизии

Президенты обсуждают ситуацию вокруг Карабаха

Владимир Путин проводит переговоры с Ильхамом Алиевым. Президенты России и Азербайджана встретились в Киргизии. Лидеры обсуждают ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, передает РИА Новости.

Как отметил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, Путин мог бы встретиться в Бишкеке и с премьером Армении Николом Пашиняном. Однако армянский политик не приехал в Киргизию на саммит СНГ.

В Кремле подчеркнули, что контакты России с Арменией продолжатся, есть много тем для обсуждения. Что касается переговоров с Алиевым, то одной из тем может стать возвращение карабахских армян в места их проживания.

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