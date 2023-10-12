Законопроект о создании штабов гражданской обороны внесен в Госдуму

Изменения предлагается внести в закон "О гражданской обороне"

Сенаторы предложили внести изменения в закон "О гражданской обороне". Внесенный в Госдуму законопроект подразумевает создание межведомственных штабов гражданской обороны на федеральном и региональном уровнях.

Одно из нововведений - наделение глав субъектов федерации полномочиями по введению в действие планов гражданской обороны и защиты населения. Также подразумевается создание механизмов компенсации затрат субъектов при выполнении отдельных мероприятий по гражданской обороне, сообщает пресс-служба Совфеда.

Цель законопроекта, как пояснил вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев - повышение оперативности принятия решений в области гражданской обороны. Кроме того, совершенствуется координация деятельности соответствующих органов с учетом опыта СВО.

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